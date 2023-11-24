Van'da 23 bin 116 öğretmene kitap hediye edildi

Öğretmenlerin gününü kutlamak, moral ve motivasyonlarını artırmak isteyen Balcı, kentteki tüm öğretmenlere kitap gönderilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda alınan kitaplar ve Balcı'nın Öğretmenler Günü ile ilgili mesajı, İpekyolu ilçesindeki Kitap Van Projesi Ofisi'nde kolilere konularak İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince kentteki 1579 okul idarecisine teslim edildi.

İdareciler de görev yaptıkları okullara götürdükleri kitapları öğretmenlere ulaştırarak günlerini kutladı.

- "Her zaman öğretmenlerimizin yanındayız"

Balcı, AA muhabirine, öğretmenlerin bilginin taşıyıcısı, millettin ve memleketin yüz akı olduğunu söyledi.

Eğitimcilerin memleketin, milletin ve öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmek için canla başla çalıştığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlık yaptık. Tüm öğretmenlerimize kitaplar aldık. Hediye paketine bırakılan kitaplar İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin desteğiyle kentteki tüm öğretmenlere ulaştırıldı. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğretmenleri seven, bilgiye kıymet veren bir vali olarak tüm öğretmenlerimizin gününü yürekten kutluyorum. Her zaman öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu, devletimizin imkanlarını onlar için kullanmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Kentte aynı zamanda okuma kültürünü de yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Balcı, "Kitap okumak boş zamanın işi değil. Bana göre en değerli vakit kitap okumaya ayrılmalı. Bu kültürü yaymaya çalışıyoruz. Van'ı kitap varlığı en fazla olan il haline getirmeyi amaçlıyoruz. Kitaplarla dolu bir dünyanın inşası için çaba sarf ediyoruz. Kitaplar olmazsa evreni, yaşamı, güzellikleri ve hakikati anlamakta zorluk çekeriz." diye konuştu.

"VALİMİZİN GÜZEL DÜŞÜNCESİ ÖĞRETMENLERİMİZİ MUTLU ETTİ"

Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Biçer ise Balcı'nın Öğretmenler Günü'nü dolayısıyla gönderdiği kitapları öğretmenlere ulaştırdıklarını aktardı.

Öğretmenlerin Balcı'nın jesti karşısında mutlu olduğunu belirten Biçer, "Öğrencilerimize de kitaplar dağıtıldı. Kitap okumak önemlidir. Öğrencilerimizin kelime dağarcığı zenginleşiyor, okuduklarını anlama kabiliyetleri artıyor. Böyle anlamlı bir günde bizi düşünüp hediye gönderen Valimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Edebiyat öğretmeni Gökhan Aslan da ülkede 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün etkinliklerle kutlandığını dile getirerek "Valimiz de tüm öğretmenlere kitap hediye etti. Sanırım Türkiye'de ilk defa böyle bir şey yapılıyor. Tüm okullara kitaplar götürüldü. Hediye paketleri içinde takdim edildi. Herkes çok mutlu oldu. Teşekkür ederiz." dedi.

İngilizce öğretmeni Eda Bora, 24 yıldır öğretmenlik yaptığını anlatarak "Valimizin hediye ettiği kitabı okul müdürümüzden aldık. Çok mutlu olduk. İlgisinden dolayı teşekkür ederim. Tüm meslektaşlarımın gününü kutluyorum." diye konuştu.

Matematik öğretmeni Serkan Avcı da kitapların, insan hayatında önemli yer tuttuğunu vurguladı.

Öğrencilere sürekli kitap okumalarını tavsiye ettiklerini anlatan Avcı, "Okumaya özen gösteriyoruz. Çok faydasını görüyoruz. Günümüzü unutmayan Vali'mize, tüm öğretmenler adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

