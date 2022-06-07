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Van'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

07.06.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Hacıbekir Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 24 Afganistan uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Bu arada Karşıyaka Mahallesi'nde düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve "şok ev" diye tabir edilen metruk yapı, polis nezaretinde belediye ekiplerince iş makinesiyle yıkıldı.

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