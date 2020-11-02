YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Van’da 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 02.11.2020 10:06 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde C.D.

Van’da 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde C.D. isimli şahsın aracında ve iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada 3 parça halinde toplam 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan C.D., müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı 58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana'da inşaata giren hırsızlık şüphelisi yakalandı
Adana'da inşaata giren hırsızlık şüphelisi yakalandı
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi
Adana'da kundaklanan otomobilde hasar meydana geldi
Adana'da kundaklanan otomobilde hasar meydana geldi
240 litre kaçak alkol ele geçirildi
240 litre kaçak alkol ele geçirildi
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 3
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 3

Van Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
05:04
Sabah
06:27
Öğle
11:55
İkindi
14:47
Akşam
17:13
Yatsı
18:31

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Meme kanserinde erken teşhis uyarısı
Meme kanserinde erken teşhis uyarısı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Gürpınar’da parke taşı çalışması devam ediyor
Gürpınar’da parke taşı çalışması devam ediyor
(Özel) Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı
(Özel) Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı
Güneşin Kenti Van’da Gün Batımı
Güneşin Kenti Van’da Gün Batımı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.