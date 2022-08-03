Van'da 38 tesiste alabalık üretimi yapılıyor

EMRE ILIKAN - Van'da barajlar ile tatlı su kaynaklarında kurulan 38 tesiste alabalık üretilerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali sayesinde balıkçılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı kentte devletin sağladığı desteklerle çiftlik balıkçılığı da gelişiyor.

Gürpınar, Çatak, Erciş, Muradiye ve Bahçesaray ilçelerindeki akarsulara ve barajlara kurulan alabalık üretim tesisleri, hem bölgenin ekonomik gelişimine katkıda bulunuyor hem de su kaynaklarının değerlendirilmesini sağlıyor.

Kentteki 38 tesiste yıllık yaklaşık 3 bin ton alabalık, 28 milyon da alabalık yavrusu üretiliyor.

Sahada çalışma yürüten Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sürekli tesisleri denetleyerek eksiklerini gidermelerine yardımcı oluyor, balık yetiştiriciliği ve hastalıklara karşı ilgilileri bilgilendiriyor.

- "2 milyon 500 bin lira hibe desteğinde bulunduk"

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, AA muharibine, Van'ın balık yetiştiriciliği için uygun iklim şartlarına sahip olduğunu söyledi.

Van'da alabalık yetiştiriciliği kültürünün giderek geliştiğini belirten Görentaş, şu bilgileri verdi:

"İl genelinde 38 tesiste alabalık yetiştiriliyor. Tesislerdeki toplam alabalık üretim kapasitesi 4 bin ton, yıllık üretim ise 3 bin ton civarında. İlimizi yavru balık üretim üssü haline getirmeye çalışıyoruz. 18 işletmede yavru balık üretimi yapılıyor. Yılda yaklaşık 28 milyon üretim yapılıyor. İki yeni tesiste daha yavru balık üretimi yapılacak. Böylelikle yaklaşık 35 milyon yavru balık üretim kapasitesine kavuşmuş olacağız. Balıklar çevre illere de satılıyor. İlimizin ekonomisine yılda yaklaşık 180 milyon lira katkı sağlıyor."

Balık üretim tesislerinin devlet eliyle desteklendiğini ifade eden Görentaş, "Tarım ve Orman Bakanlığımız alabalık yetiştiricilerini destekliyor. Destekten faydalanmak için başvuru yapan 24 yetiştiricilerimize toplamda 2 milyon 500 bin lira hibe desteğinde bulunduk. Bakanlığımıza, Van Büyükşehir Belediyesine ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına sunduğumuz yeni projelerimizle alabalık tesislerini daha iyi noktaya getirmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz tüm işletmeleri yılda en az 6-7 kez denetliyor." dedi.

- "Talepleri karşılamaya çalışıyoruz"

Gürpınar ilçesindeki 245 ton balık kapasiteli tesisin sorumlusu Rıdvan Yılmaz, çevre illerin alabalık ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Balıkları Ağrı, Hakkari, Muş ve Iğdır gibi illere gönderdiklerini belirten Yılmaz, "Gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği yapıyoruz. Her yıl aralık ayında başlayıp şubatın sonuna kadar sağım yapıyoruz. Haftada bir anaçları kontrol ediyoruz. Sağım zamanı gelen balıkların sağımını gerçekleştiriyoruz. Alabalığa talep çok olduğu için yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. 245 tonluk üretim kapasitemizi bazen aşabiliyoruz." diye konuştu.

Alabalık tesisi müdürü İsmail Mehdi Görentaş da Zernek Barajı üzerinde kurdukları alabalık tesisinde her yıl 330 ton gökkuşağı alabalığı yetiştirdiklerini dile getirdi.

Hem kentten hem de il dışından gelen talepleri karşıladıklarını ifade eden Görentaş, "2013 yılında devlet desteğiyle kurduğumuz tesiste bölgenin alabalık ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyoruz. Tesisimizin kapasitesini daha da büyütmeyi hedefliyoruz." dedi.

