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Van'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

17.07.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentte "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ilçede tespit ettikleri eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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