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Van'da 650 kadın, Filistinliler için battaniye ve kışlık giyecek üretiyor

26.12.2023 11:08 | Son Güncelleme:
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Van'ın Erciş ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi ile Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) eğitim alan 650 kadın kursiyer, İsrail'in saldırıları altındaki Gazzeli kadın ve çocuklar için battaniye, kışlık giysi ve çeşitli ürünler üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla "Filistin'de Anne ve Çocuklar Üşümesin" adıyla proje hazırladı.

Bu kapsamda ülke genelindeki 31 olgunlaşma enstitüsü ve yaklaşık 1000 halk eğitimi merkezinde eş zamanlı olarak Filistinliler için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı ve maske üretimine başlandı.

Erciş Halk Eğitimi Merkezi ile ADEM'lerde eğitim gören 650 kadın da Filistinlilere yardım amacıyla kışlık giysi, eşofman takımı, bebek kıyafeti, maske ve havlu üretimi için dikiş makinelerinin başına geçti.

Usta öğreticilerinin tasarımını yaptığı, kursiyerlerin dönüşümlü olarak diktiği ürünler, paketlenerek Gazze'ye gönderilmek üzere ilgili kurumlara teslim ediliyor.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZ FİLİSTİN'DEKİ MAZLUMLARA YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Ata Yıldız, AA muhabirine, proje kapsamında Gazze'deki çocuklara ve kadınlara destek olabilmek, yanlarında olduklarını göstermek amacıyla üretime başladıklarını söyledi.

Kursiyerlerin projenin başlamasından bu yana özveriyle çalıştığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Kadın kursiyerlerimiz ve usta üreticilerimizin desteğiyle şu ana kadar binlerce ürün ürettik. Battaniye, eşofman takımı, iç çamaşırı, bebek kıyafeti, maske, havlu ve kışlık kıyafet üretimine devam ediyoruz. Dikilen ürünler, paketleme işlemlerinin ardından Mersin'e, oradan da saldırı altındaki Filistinlilere ulaştırılacak. Aynı zamanda Gazelli kardeşlerimiz için kermes düzenledik. Bazı kursiyerler çeyizlik minder ve yorganlarını, bir kursiyerimiz de çeyrek altın bağışladı. Tüm vatandaşlarımız Filistin'deki mazlumlara yardım etmeye çalışıyor. Hazırladığımız ürünler Gazze'deki çocuk ve kadınların ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılayacak. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim."

"KIZLARIMIZ ÇEYİZLERİNİ BAĞIŞLIYOR"

Usta öğretici Mesude Bozkoç ise Gazze'de saldırıların bitmesi için dua ettiklerini belirterek, "Daha önce düzenlediğimiz kermese tüm vatandaşlarımız, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, genç kızlarımız ve kadınlarımız destek verdi. Çocuklarımız kumbaralarındaki parayı bağışladı. Kermesten elde ettiğimiz geliri de üretime dönüştürdük. Merkezimizde kışlık kıyafetler üretiyoruz. Gönüllü olarak bize destek veren kadınlarımız var. Filistinli kardeşlerimize bir nebze de olsa destek olmaya çalışıyoruz. Ay sonuna kadar her üründen bin tane üretmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Usta öğretici Çiğdem Taş Döken de ellerinden geldikçe Filistinlilere destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Proje kapsamında kursiyerlerimizle kadın ve çocuklar için battaniye, kışlık kıyafet ve bebek takımları dikiyoruz. Burada bulunmanın sevincini yaşıyorum. Herkes destek olmaya çalışıyor." dedi.

Kursiyerlerden Emine Aras, projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Filistinliler için kışlık kıyafet dikiyoruz. Kardeşlerimize bu zor günlerde yardım etmeye çalışıyoruz. Komşularımız, çevremizdeki herkes destek oluyor. Kızlarımız çeyizlerini bağışlıyor. Saldırıların bir an önce sona ermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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