Van'da 87 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde 71 kilo 200 gram eroin ve 16 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesinde iki adrese operasyon düzenlendi.
Narkotik dedektör köpekleri "Irmak" ve "Magnum" ile yapılan aramalarda 71 kilo 200 gram eroin ve 16 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz