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Van'da 884 bin 777 kişi afet farkındalık eğitimi aldı

01.03.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 884 bin 777 kişi afet farkındalık eğitimi aldı

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, Van'da 884 bin 777 kişiye afet farkındalık eğitimi verildiğini söyledi.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında kentte yürütülecek çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklama yapan Körpeş, 2021 yılının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini ve bu çerçevede eğitimlerin düzenlendiğini söyledi.

Van'da geçen yıl 884 bin 777 kişiye afet farkındalık eğitimi vererek hedeflerinin yüzde 91'ini tamamladıklarını belirten Körpeş, sadece eğitim vermenin yeterli olmadığını, bu bilgileri insanların hayatlarında da kullanması gerektiğini aktardı.

Bu çerçevede 2022 yılının da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "tatbikat yılı" olarak ilan edildiğini kaydeden Körpeş, geçen sene verilen eğitimlerin uygulamada da kullanılmasını sağlamak amacıyla tatbikatlar düzenleyeceklerini ifade etti.

Körpeş, geçen yıl 11 sivil toplum kuruluşuna arama kurtarma eğitimi verildiğini anlatarak, şunları belirtti:

"Sivil toplum kuruluşlarından arama kurtarma ekipleri oluşturduk, bunun meyvesini de aldık. Sene sonu itibarıyla 6 bin rakamını aştık. 20 günlük eğitimini alan destek AFAD gönüllüsü arkadaşımızın sayısı 50 iken, geçtiğimiz yıl bunu 217'ye çıkardık. Bu yıl hedefimiz 500'ü geçmek olacak. Bu anlamda 1-7 Mart Deprem Haftası etkinliklerini kamu kurumlarında, vatandaşlarımızın toplu yaşadığı alanlarda, sitelerde tatbikat yaparak geçirmeyi planlıyoruz. Çocuklarımızda bu kültürü küçük yaşlarda oluşturabilirsek, büyüdükleri zaman depreme dayanıklı binalar yapacak, o binalarda oturacaklar. Çocukların farkındalık düzeylerini ne kadar çok arttırırsak, gelecek nesle o kadar yatırım yapmış olacağız. "

Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Atakan Çelebi, AFAD Şube müdürleri ve AFAD ekipleri katıldı.

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