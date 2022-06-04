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Van'da "bal yuvarlama" etkinliği

04.06.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmacılar, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi zirvesinden yuvarlanan bal kutusunu yakalamak için kıyasıya mücadele ettiler

Van'da "İkinci Bal Yuvarlama Yarışması" düzenlendi.

Van Arıcılar Birliğince 2 bin 225 metre rakımlı Kurubaş Geçidi zirvesinde düzenlenen etkinliğe katılanlar yarışma öncesi halay çekerek eğlendi.

Yarışmacılar, daha sonra zirveden aşağı yuvarlanan 5 kiloluk bal kutusunu yakalayabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Dik yamaçtan aşağıya yuvarlanan bal kutusunun peşinden koşan yarışmacılar, zaman zaman düşerek yaralanmalarına rağmen yarışı bırakmadı.

Kutuyu yakalayan Fatih Gülek'e çeyrek altın hediye edildi.

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, gazetecilere, Van ve ilçelerinde üretilen balın kalitesine dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Etkinliği geleneksel hale getirmeye çalıştıklarını anlatan Tandoğan, şunları kaydetti:

"Arıcılarımız yılın 7-8 ayını dışarda geçiriyor. Burada bir doğa mücadelesi söz konusu. Bizler de arıcıların bu zorlu yaşamını bugün bu etkinlikle yansıtmak istedik. Van balının kalitesinin hak ettiği değere dikkati çekmek istedik. 15 arıcı aileleriyle katıldı. Bu etkinliği, genişleterek her yıl yapmayı düşünüyoruz."

Gülek de yarışmanın zorlu geçtiğini belirterek, "Düştüm, koştum ama balı kutusunu yakaladım. Biraz zor oldu. Birinci olduğum için mutluyum" dedi.

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