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  4. Van’da ‘Ben Girişimciyim’ yarışması

Van’da ‘Ben Girişimciyim’ yarışması

VAN HABERLERİ  | 15.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

Van’da, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından ortak olarak yürütülecek olan ‘Ben Girişimciyim’ adlı girişimcilik ve iş fikri yarışmasının startı verildi.Teknokent’te düzenlenen basın toplantısına Van YYÜ Rektörü Prof.

Van’da, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından ortak olarak yürütülecek olan ‘Ben Girişimciyim’ adlı girişimcilik ve iş fikri yarışmasının startı verildi.
Teknokent’te düzenlenen basın toplantısına Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Program Yönetim Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, Van Teknokent A.Ş Genel Müdürü Öğretim Görevli Bilgin Yazlık ve üniversite öğrencileri katıldı. Van Teknokent A.Ş Genel Müdürü Öğretim Görevli Bilgin Yazlık’ın yarışma hakkında bilgilendirme sunumunun ardından konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Bu yarışma ile Van başta olmak üzere TRB2 bölgesinde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi; girişimciler tarafından piyasalarda rekabet edebilen yenilikçi ve teknoloji düzeyi yüksek olan ürünlerin, ayrıca bu süreçleri geliştirebilen teknoloji tabanlı başlangıç firmalarının oluşumunun hızlandırılması hedeflenmektedir. “Ben Girişimciyim” adlı bu yarışma ile başvuruları alınacak yenilikçi iş fikirleri arasından en başarılı olanlar seçilerek bir prototipe dönüştürülmesi için eğitim, mentörlük ve finans desteği sağlanacaktır. Ayrıca iş fikri sahibi girişimci adaylarına Van Teknokent tarafından işletilen “Start One” Kuluçka Merkezinde ön kuluçka ve kuluçka hizmetleri de ücretsiz olarak sunulacaktır. Üniversitemizde, Van’da ve bölgede var olan nitelikli girişimcileri arıyoruz. Bu anlamda iş fikrine güvenen herkesi yarışmaya başvuru yapmaya davet ediyorum. Van Teknokent’in yeni döneminin ilk adımlarından olan bu yarışmanın devamında Start One kuluçka programını başlatacağız ve böylece bölgemizdeki teknoloji tabanlı tüm girişimcilere hizmet vermeyi amaç ediniyoruz” ifadelerini kullandı.
Yarışmaya katılım şartlarına da değinen Rektör Şevli, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, teknoloji tabanlı, gerçekleştirilebilir, yenilikçi ve ticari değere sahip iş fikri sahibi, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış, hali hazırda herhangi bir şirketin ortaklık yapısında yer almayan, en az iki üyeli bir takım sahibi olan herkesin başvuru yapabileceği yarışmanın son başvuru tarihi 29 Şubat 2020 olup yarışmaya başvurular ‘bengirisimciyim.com’ adresi üzerinden online olarak yapılabilmektedir” diye konuştu.
Toplantıda konuşan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise, “Kalkınma ajansları olarak koordinasyonunda bulunduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı olarak teknoloji tabanlı girişimciliği, yeni teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesini ve bu ürünlerin ticarileşerek yerel, bölgesel ve ulusal ekonomimize katkıda bulunmasını sağlayacak çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalardan bir tanesi olan “Ben Girişimciyim” iş fikri yarışması ile de başta Van olmak üzere bölge genelindeki, teknoloji geliştirme içerikli, ticari değer taşıyan projeleri olan girişimci adaylarının, takımlar halinde projelerini hayata geçirmelerinin teşvik edilmesini amaçlamaktayız. Ayrıca yeterli miktarda finans kaynağı bulamadığı için iş fikrinin prototipini üretemeyen girişimci adayı takımlar, bu yarışma sayesinde projelerinin ilk doğrulama versiyonlarını geliştirme fırsatı bulacaklardır. Böylece teknokentimiz ile birlikte bölgemizde girişimcilik ekosisteminin en önemli bileşeni olan girişimcilerimize ulaşıp, onları destekleyerek ilimizin ve bölgemizin bu alandaki potansiyelini harekete geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Bu yarışma ile iş fikrinin önce bir prototipe, ardından da ülkeye katma değer oluşturacak nihai ürüne dönüştürülmesine alt yapı hazırlamayı amaçladıklarının altını çizen Güray, “Yarışma çıktısı olarak kamu fonları, melek yatırım ağları ya da risk sermayedarları gibi özel fon kaynaklarından yatırım alabilecek seviyeye gelmiş, olgunlaşmış ve teknoloji üretebilen yeni şirketlerin TRB2 bölgesi illerinde kurulmasına katkı sağlanacaktır. Bu kapsamda, Bitlis, Hakkâri ve Muş illerinde öğrenim gören öğrencilerin de yarışmaya katılmaları ve Start One Kuluçka Merkezi avantajlarını kullanmaları teşvik edilecektir” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından toplantı, ‘Ben Girişimciyim” protokolünün imzalanması ile sona erdi.

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