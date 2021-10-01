Van'da bir evde 40 kilo 40 gram eroin bulundu

Van'ın Tuşba ilçesinde bir ikamette 40 kilo 40 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda, 122 paket halinde 40 kilo 40 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.



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