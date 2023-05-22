Van’da bir haftada 401 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 15-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 340 kilo 600 gram esrar ve 60 kilo 500 gram eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.



