YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da briket yüklü kamyonetin kasasına saklanmış 27 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da briket yüklü kamyonetin kasasına saklanmış 27 düzensiz göçmen yakalandı

03.09.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da briket yüklü kamyonetin kasasına saklanmış 27 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da briket yüklü kamyonetin kasasına saklanmış 27 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde, sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı biriket yüklü kamyonetteki 27 Afganistan uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yuva Mahallesi'nde yol kontrol faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, şüphe üzerine briket yüklü bir kamyoneti durdurmaya çalıştı.

Sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı araç, uzun bir takibin ardından durduruldu.

Araçta, briketlerin altına ve gizli bölmelere saklanmış 27 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Afganistanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Sürücü S.Y. gözaltına alındı, araca el konuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...
PARTNERDizi aşkı gerçek oldu! Çiçeği burnunda çift, ilk kez baş başa görüntülendiDizi aşkı gerçek oldu! Çiçeği burnunda çift, ilk kez baş başa görüntülendi
Van'da Kovid-19 hastaları aşıyla ilgili yanlış bilgilere inanmanın pişmanlığını yaşıyorVan'da Kovid-19 hastaları aşıyla ilgili yanlış bilgilere inanmanın pişmanlığını yaşıyor
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:31
Öğle
12:11
İkindi
15:48
Akşam
18:40
Yatsı
19:59

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Evin Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Doğu Eczanesi
Ercis
Gündüz Eczanesi
Ozalp
Muradiye Eczanesi
Muradiye
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.