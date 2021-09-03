Van'da briket yüklü kamyonetin kasasına saklanmış 27 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde, sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı biriket yüklü kamyonetteki 27 Afganistan uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yuva Mahallesi'nde yol kontrol faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, şüphe üzerine briket yüklü bir kamyoneti durdurmaya çalıştı.

Sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı araç, uzun bir takibin ardından durduruldu.

Araçta, briketlerin altına ve gizli bölmelere saklanmış 27 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Afganistanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Sürücü S.Y. gözaltına alındı, araca el konuldu.



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