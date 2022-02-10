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Van'da cep telefonu gasbeden 2 şüpheli yakalandı

10.02.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da cep telefonu gasbeden 2 şüpheli yakalandı

Van'da alıkoydukları kişinin cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli yakalandı, telefon sahibine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesinde bir kişiyi darbederek cep telefonunu çalan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Çalınan telefonu sahibine teslim edildi, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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