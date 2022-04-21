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Van'da çiftçilere süt tankı dağıtıldı

21.04.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da çiftçilere süt tankı dağıtıldı

Van'da Ticaret Borsası (VATBO) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve DAP tarafından finanse edilen "Soğuk süt zinciri" projesi kapsamında çiftçilere süt tankı dağıtıldı.

VATBO'da düzenlenen süt tankı dağıtım programına katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, şu ana kadar bölgede olmayan soğuk süt zincirinin oluşturulması için ilk temelin atıldığını söyledi.

Çiftçilere verilen ve üzerinde 2'şer tonluk soğutma tankı bulunan araçlar ve 45 tankla 120 noktadan süt toplanacağını belirten Bilmez, süt üretmenin zor bir iş olduğunu ama sütün hijyen koşullarına uygun soğuk zincir şartları ile toplanmasının daha zor olduğunu vurguladı.

Süt üretimi konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade eden Bilmez, şöyle devam etti:

"Bölgemizde genellikle peynir üretimi yapılıyor. Bu nedenle bölge insanı soğuk zinciri tercih etmiyor. Temelini attığımız bu projenin hayata geçebilmesi için sadece bu tankların dağıtılması çok anlam ifade etmiyor. Bu tankları kullanacak 120 çiftçimizin ayrı ayrı bilgilendirilmesi gerekiyor. Süt toplayacak kişinin de zaman geçirmeden, bu zinciri bozmadan getirmesi gerekiyor. Ayrıca bu sütü kullanan firmaların da kendilerine ekstra bir kalite sağlaması için bu sütü nerede, nasıl kullanması gerektiğini iyi bilmesi lazım. Bu soğuk zincirle toplanan sütün peynir değil de katma değeri daha yüksek belki günü birlik süt, yoğurt, ayran olarak kullanılması teşvik edilmeli."

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ise sütün değerlendirilmesinin hayvancılığın karlı bir şekilde sürdürülebilmesinin en önemli etkenlerinden biri olduğunu aktardı.

Elde edilen sütlerin amacına uygun değerlendirilmesinin hayvancılığın gelişimine de katkı sunduğunu dile getiren Görentaş, "Bu proje ile toplanacak soğuk sütün üretimden sanayi tarafından işletmesine kadar olan her aşamada özelliklerinin ve gıda kriterlerine uygunluğunun muhafazasının sağlanması hedeflenmiştir." dedi.

VATBO Yönetim Kurulu Başkanı Naif Süer de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttükleri fizibilite çalışmalarının ardından proje hazırladıklarını belirterek, bölgede hayvancılığın gelişmesi yönelik çalışma yürüttüklerini kaydetti.

DAP tarafından onaylanan proje ile satın alınan 3 araç ve 150 ile 200 litrelik 45 tank çiftçilere dağıtıldı.

Programa, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

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