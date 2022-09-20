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Van'da cinayet hükümlüsü, jandarma ekiplerince yakalandı

20.09.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da cinayet hükümlüsü, jandarma ekiplerince yakalandı

Van'da cinayet suçundan aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Çaldıran ilçesinde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timinin (JASAT), haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda "töre saikiyle öldürme" suçundan aranan B.H, ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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