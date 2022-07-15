Van'da dağcılar 15 Temmuz şehitleri anısına Artos Dağı'na tırmandı

Van'da bir grup dağcı, 15 Temmuz şehitleri anısına Artos Dağı'na tırmandı.

Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Artos'a tırmanış etkinliği gerçekleştirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen etkinliğe katılanlar, 3 saat süren zorlu tırmanışın ardından 3 bin 537 rakımlı dağın zirvesine ulaştı.

Bir süre zirvede kalan dağcılar, "15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" yazılı pankart açtı.

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