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Van'da dağcılar 15 Temmuz şehitleri anısına Artos Dağı'na tırmandı

15.07.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da dağcılar 15 Temmuz şehitleri anısına Artos Dağı'na tırmandı

Van'da dağcılar 15 Temmuz şehitleri anısına Artos Dağı'na tırmandı

Van'da bir grup dağcı, 15 Temmuz şehitleri anısına Artos Dağı'na tırmandı.

Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Artos'a tırmanış etkinliği gerçekleştirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen etkinliğe katılanlar, 3 saat süren zorlu tırmanışın ardından 3 bin 537 rakımlı dağın zirvesine ulaştı.

Bir süre zirvede kalan dağcılar, "15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" yazılı pankart açtı.

Van'da dağcılar 15 Temmuz şehitleri anısına Artos Dağı'na tırmandı

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Van 15 temmuz

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İmsak
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Sabah
04:47
Öğle
12:17
İkindi
16:11
Akşam
19:38
Yatsı
21:15

Van Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Cuma

Akköprü Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Şehadet Eczanesi
Edremit
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Ercis
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