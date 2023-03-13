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Van’da değişik suçlardan 20 kişi tutuklandı

13.03.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı.

Van’da değişik suçlardan 20 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde toplam 73 yıl hapis cezası bulunan 19 şahıs yakalanmış, 16 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet el arabası, 1 adet soba ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 4 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet uzun namlulu tüfek, 11 adet fişek ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 2 adet silah, 10 adet fişek, 150 paket kaçak sigara ele geçirilmiş ve 13 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.


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