YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da değişik suçlardan 23 kişi tutuklandı

Van’da değişik suçlardan 23 kişi tutuklandı

05.12.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 23 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 28 Kasım - 4 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 79 yıl hapis cezası bulunan 27 şahıs yakalanmış, 21 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen 1 adet motosiklet, 2 adet kamyon lastiği, 2 adet matkap, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet spiral makinesi, 1 adet boru kaynak makinesi ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçuna karışan 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 14 adet fişek ve 1 adet kılıç ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 7 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van’da silah, kaçak malzeme, fişek ve kopya düzeneği ele geçirildiVan’da silah, kaçak malzeme, fişek ve kopya düzeneği ele geçirildi
Kastamonu'da özel bireyler halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sunduKastamonu'da özel bireyler halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sundu
Manisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldiManisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazartesi

İmsak
05:34
Sabah
07:01
Öğle
12:02
İkindi
14:31
Akşam
16:52
Yatsı
18:15

Van Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazartesi

Vereseli Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Emre Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Şura Eczanesi
Tusba
Bilici Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.