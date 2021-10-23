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Van'da deprem tatbikatı yapıldı

23.10.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da deprem tatbikatı yapıldı

Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda Van depreminin 10. yıl dönümü dolayısıyla arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD Müdürlüğü yerleşkesindeki tatbikata, AFAD, UMKE, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, depremde hasar gören binalarda yaralıların olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Yıkılan binaların bulunduğu bölgede keşif yapan ekipler, son teknolojik cihazlarla enkaz altında kalanların yerlerini tespit etti.

Enkaz altından çıkarılan yaralılara müdahale edilmesi ve insanların tahliye edilmesiyle tatbikat sona erdi.

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