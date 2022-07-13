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Van'da devrilen minibüsteki işçilerden 2'si öldü, 8'i yaralandı

13.07.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da devrilen minibüsteki işçilerden 2'si öldü, 8'i yaralandı

Van'da devrilen minibüsteki işçilerden 2'si öldü, 8'i yaralandı

Van'ın Çatak ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ot biçmeye giden işçileri taşıyan Medeni Tutal yönetimindeki 06 AR 2874 plakalı minibüs, Van-Çatak kara yolunun Elmacı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'si müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, minibüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Van'da devrilen minibüsteki işçilerden 2'si öldü, 8'i yaralandı

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trafik kazası Van

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