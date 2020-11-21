YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da “Dünya Prematüre Günü” etkinliği

Van’da “Dünya Prematüre Günü” etkinliği

VAN HABERLERİ  | 21.11.2020 16:55 | Son Güncelleme

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuğu prematüre doğan aileler, “Dünya Prematüre Günü” etkinliğinde buluştu.Halk arasında ‘aceleci bebekler’ olarak adlandırılan prematüre bebekler ve aileleri, yeni doğan ünitesi tarafından düzenlenen “Dünya Prematüre Günü” etkinliğinde bir araya geldi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuğu prematüre doğan aileler, “Dünya Prematüre Günü” etkinliğinde buluştu.
Halk arasında ‘aceleci bebekler’ olarak adlandırılan prematüre bebekler ve aileleri, yeni doğan ünitesi tarafından düzenlenen “Dünya Prematüre Günü” etkinliğinde bir araya geldi. Hastanenin yeni doğan ünitesinde düzenlenen etkinliğe Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Başhemşire Necla Yeşilova ve çok sayıda doktor, hemşire, prematüre doğan bebeklerle aileleri katıldı.
Hastanenin kurulduğu günden bu yana hastalara sağlık ve şifa dağıttığını ifade eden Başhekim Çelik, “Bir canlıyı dünyaya getirmek kadar onu büyütmek ve yetiştirmek de aileler için büyük bir mutluluk ve ulvi bir görevdir. Bugün kutladığımız Dünya Prematüre Günü’nde dikkat çekilmek istendiği üzere bebekler erken doğabiliyor, erken doğumla birlikte sağlık sorunları da gelişebiliyor. Özellikle hastanemizin bütün bölümlerinde olduğu gibi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında de prematüre bebeklerin sağlıklarıyla özveri ve başarıyla ilgilenen bir yenidoğan ekibimiz var. Bugün dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik vesilesiyle erken doğan bebeklerimizin sağlıklarının daim olmasını dilerken, tüm meslektaşlarımı da tebrik ediyorum” dedi.
Başhemşire Necla Yeşilova’nın da bir konuşma yapmasının ardından etkinlik sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

Van Namaz Vakitleri 21 Kasım Cumartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:48
Öğle
11:57
İkindi
14:34
Akşam
16:57
Yatsı
18:17

Van Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Cumartesi

Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.