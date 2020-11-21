Van’da “Dünya Prematüre Günü” etkinliği

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuğu prematüre doğan aileler, “Dünya Prematüre Günü” etkinliğinde buluştu.

Halk arasında ‘aceleci bebekler’ olarak adlandırılan prematüre bebekler ve aileleri, yeni doğan ünitesi tarafından düzenlenen “Dünya Prematüre Günü” etkinliğinde bir araya geldi. Hastanenin yeni doğan ünitesinde düzenlenen etkinliğe Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Başhemşire Necla Yeşilova ve çok sayıda doktor, hemşire, prematüre doğan bebeklerle aileleri katıldı.

Hastanenin kurulduğu günden bu yana hastalara sağlık ve şifa dağıttığını ifade eden Başhekim Çelik, “Bir canlıyı dünyaya getirmek kadar onu büyütmek ve yetiştirmek de aileler için büyük bir mutluluk ve ulvi bir görevdir. Bugün kutladığımız Dünya Prematüre Günü’nde dikkat çekilmek istendiği üzere bebekler erken doğabiliyor, erken doğumla birlikte sağlık sorunları da gelişebiliyor. Özellikle hastanemizin bütün bölümlerinde olduğu gibi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında de prematüre bebeklerin sağlıklarıyla özveri ve başarıyla ilgilenen bir yenidoğan ekibimiz var. Bugün dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik vesilesiyle erken doğan bebeklerimizin sağlıklarının daim olmasını dilerken, tüm meslektaşlarımı da tebrik ediyorum” dedi.

Başhemşire Necla Yeşilova’nın da bir konuşma yapmasının ardından etkinlik sona erdi.



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