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Van'da düşen keşif uçağında şehit olan polis memuru Mustafa Keskin'in ailesine acı haber verildi

ANKARA HABERLERİ  | 16.07.2020 12:40 | Son Güncelleme

Van'da düşen keşif uçağında şehit olan polis memuru Mustafa Keskin'in ailesine acı haber verildi

Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin'in Ankara'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Keskin'in (28) Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde ailesinin yaşadığı eve gelen yetkililer, acı haberi aileye verdi.

Keskin'in şehit olduğu haberini alan aile üyelerinden bazıları sinir krizi geçirdi.

Sağlık ekipleri, fenalaşan aile üyelerini ambulansa alarak müdahale etti.

Keçiören Belediyesince eve Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Mesleğe 2012'de giren Keskin'in, Büşra Keskin ile evli olduğu ve 1 yaşında Ali isminde çocuğu bulunduğu öğrenildi.

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