YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da ele geçirilen 4 bin 500 kilogram inci kefali suya bırakıldı

Van'da ele geçirilen 4 bin 500 kilogram inci kefali suya bırakıldı

22.06.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 600 ve 300'er metre uzunluğunda 3 manyat ağı, 4 balıkçı tulumu, kepçe ağ, bisiklet, mont, 110 boş çuval ele geçirildi

Van'da ele geçirilen 4 bin 500 kilogram inci kefali suya bırakıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 4 bin 500 kilogram canlı inci kefali, jandarma ekiplerince suya bırakıldı.

Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir haftada yapılan denetimler sonucu Yalındüz ve Karahan mahalleleri bölgesinde 600 ve 300'er metre uzunluğunda 3 manyat ağı, 4 balıkçı tulumu, kepçe ağ, bisiklet, mont, 110 boş çuval ele geçirildi.

Denetimler sırasında ağlara takılan 4 bin 500 kilogram canlı inci kefalini suya bırakan görevliler, ele geçirilen malzemeleri de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da İnsan Hakları İstişare ToplantısıVan'da İnsan Hakları İstişare Toplantısı
Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdiGaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi
GÜNCELLEME - Mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 1 kişi öldüGÜNCELLEME - Mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 24 Haziran Cuma

İmsak
02:46
Sabah
04:36
Öğle
12:14
İkindi
16:08
Akşam
19:41
Yatsı
21:24

Van Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Cuma

Harman Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Revşan Eczanesi
Tusba
Çağlar Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.