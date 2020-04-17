YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da evleri yanan kardeşlere derslerini izleyebilmeleri için televizyon hediye edildi

Van'da evleri yanan kardeşlere derslerini izleyebilmeleri için televizyon hediye edildi

VAN HABERLERİ  | 17.04.2020 11:03 | Son Güncelleme

Van'da evleri yanan kardeşlere derslerini izleyebilmeleri için televizyon hediye edildi

Van'ın Muradiye ilçesinde evlerinin yanması nedeniyle TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından televizyon hediye edildi.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Uluşar Mahallesi'nde yaşayan Şener ailesinin kaldığı ev, 2 Nisan'da çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Dışarıda kalan aile, önce Muradiye Türk Kızılay Şubesi tarafından konteynere sonra da komşularının boş olan evine yerleştirildi.

Baba Tarık Şener de evde televizyon olmaması nedeniyle TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 çocuğunun durumunu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ileterek yardım istedi.

Ailenin talebine kayıtsız kalmayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, derslerinden geri kalmamaları için öğrencilere televizyon, kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan ailenin talebi üzerine öğrencilere televizyon hediye ederek ilk dersi de birlikte işlediklerini söyledi.

Evlerinin yanması nedeniyle ailenin zor durumda kaldığını aktaran Zorlu, "Çocuklarımızla ilk dersi birlikte işlemenin mutluluğunu yaşadık. Devletimizin bize verdiği görev ve sorumluluk bilinciyle her zaman çocuklarımızla beraberiz. Çocuklarımızın geleceklerini hep beraber inşa ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımızın ne ihtiyaçları varsa imkanlarımız ölçüsünde gidermeye çalışacağız." diye konuştu.

Baba Tarık Şener ise çocuklarının derslerinden geri kalmaması için yaşadığı sıkıntıyı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ilettiğini ifade ederek, "Müdürümüz durumumuza kayıtsız kalmadı ve televizyon hediye etti. Çocuklarım onlar sayesinde derslerini takip edebiliyor. Allah razı olsun." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
Anahtar Kelimeler:
Muradiye TRT-EBA TV uzaktan eğitim Van

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Van Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:21
Öğle
12:11
İkindi
15:53
Akşam
18:52
Yatsı
20:14

Van Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Arvas: “Yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından dünyada birinci sıradayız”

Arvas: “Yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından dünyada birinci sıradayız”

Erciş’in düşman işgalinden kurtarılışının 102. yılı

Erciş’in düşman işgalinden kurtarılışının 102. yılı

Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.