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Van'da geçen hafta 102 kilo 705 gram uyuşturucu ele geçirildi

20.06.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da geçen hafta 102 kilo 705 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da geçen hafta 102 kilo 705 gram uyuşturucu ele geçirildi

​​​​​ Van'da bir haftada 102 kilo 705 gram uyuşturucu ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta gerçekleştirdikleri operasyonlarda 96 kilo 105 gram eroin ve 6 kilo 600 gram skunk ele geçirdi.

Operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

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