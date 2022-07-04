Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 27 Haziran-3 Temmuz'da gerçekleştirilen 4 operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

