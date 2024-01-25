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Van'da geçen yıl 500'e yakın yaban hayvanı tedavi edildi

AA AA
25.01.2024 14:58 | Son Güncelleme:
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesindeki Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde geçen yıl 500'e yakın yaban hayvanı tedavi edildi.

Bölgede yiyecek bulamadıkları için bitkin düşmüş ya da çeşitli nedenlerle yaralanmış halde bulunan yaban hayvanları, güvenlik güçleri ya da duyarlı vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim ediliyor.

Görevliler tarafından YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen yaban hayvanları, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzasındaki yaban hayvanlarının tedavileri ve korunmalarına yönelik çalışmalarda yer aldıklarını söyledi.

Bölgede çeşitli nedenlerle yaralanan ya da bitkin düşen hayvanların merkeze getirildiğini belirten Aslan, kuruldukları günden bu yana binlerce yaban hayvanını tedavi ederek doğaya kazandırdıklarını dile getirdi.

"MEVSİMSEL ŞARTLAR YABAN HAYVANLARININ YAŞAMINI ETKİLİYOR"

Yaban hayvanlarının en kısa zamanda tedavi edilerek ekolojik dengede yerini alması için çaba gösterdiklerini vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Hayvanların tedavisi için tüm imkanlarımız var. Geçen yıl 500'e yakın yaban hayvanı merkezimize getirildi. Bunların tedavilerini yaparak büyük bölümünü doğaya kazandırdık. Kış mevsiminde genellikle yaralanmış, aç kalmış, doğaya tutunamamış yaban hayvanları geliyor. Bunların arasında sakallı ve beyaz akbabalar, puhular, kurt ve ayı gibi hayvanlar yer alıyor. Yaz aylarında ise avcılık nedeniyle yaralanan, göç ve enfeksiyon hastalıklarından etkilenen hayvanlar getiriliyor."

Geçen yıl merkeze getirilen yavru dağ keçisini besleyerek doğaya kazandırdıklarını ifade eden Aslan, "Özenle büyüttüğümüz keçiyi doğaya bırakmak bize zor geldi ama esas yeri orası olduğu için gönderdik. Bir yavru ayıyı büyüttük, 6 ay baktık. Yıllar sonra ülkemizde görülen toy kuşunu besledik. Bunlar bizi mutlu eden çalışmalar." diye konuştu.

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