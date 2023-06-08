YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da geçen yıl kuruyan Tuz Gölü, yağışlarla yeniden hayat buldu

Van'da geçen yıl kuruyan Tuz Gölü, yağışlarla yeniden hayat buldu

08.06.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Saray ilçesinde geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Tuz Gölü, bölgede son zamanlarda etkili olan yağışlar sayesinde yeniden eski görünümüne kavuştu.

Son günlerde bölgede etkili olan yağışlar, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki 371 hektarlık alanı kapsayan göle hayat kaynağı oldu.

Yüzeyi genişleyen ve su kapasitesi artan göl, göçmen kuşlara da ev sahipliği yapmaya başladı.

Doğasever Ergin Yıldırımçakar, gölün göçmen kuşlar için önemli bir beslenme ve yumurtlama alanı olduğunu söyledi.

Gölün eski görünümüne kavuşmasının mutluluk verici olduğunu belirten Yıldırımçakar, "Geçen yıl Tuz Gölü'müz çorak bir araziye dönmüştü. Yürüyerek karşıdan karşıya geçmiştim. Baharda etkili olan yağmurlar sayesinde göl eski haline döndü ve göçmen kuşlar gelmeye başladı. İnşallah yağış devam eder ve göl tekrar kurumaz. Gölün eşsiz bir doğası var." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van’da polen yoğunluğu: Alerjik hastalığı olanlara uyarıVan’da polen yoğunluğu: Alerjik hastalığı olanlara uyarı
"Benim Kulübüm Yeşilay Tırı" Hatay ile Gaziantep'te 864 çocuk ve gence ulaştı"Benim Kulübüm Yeşilay Tırı" Hatay ile Gaziantep'te 864 çocuk ve gence ulaştı
Simav’daki trafik kazasında 2 lise öğrencisi hayatını kaybettiSimav’daki trafik kazasında 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Tuz Gölü Van Saray

Van Namaz Vakitleri 8 Haziran Perşembe

İmsak
02:47
Sabah
04:35
Öğle
12:10
İkindi
16:05
Akşam
19:35
Yatsı
21:16

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Perşembe

Yuva eczanesi
Muradiye
Kamer eczanesi
Tusba
Elbak eczanesi
Baskale
Huzur eczanesi
Ipekyolu
Sağlik eczanesi
Ipekyolu
Zeytin eczanesi
Ipekyolu
Güzelsu eczanesi
Gurpinar
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

15 cm’lik demire saplandı! Oyun oynarken dengesini kaybedince...

15 cm’lik demire saplandı! Oyun oynarken dengesini kaybedince...

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.