YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı

18.10.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8'i yabancı uyruklu 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 11-17 Ekim tarihleri arasında il genelinde 9 operasyon gerçekleştiren ekipler, 8'i yabancı uyruklu 18 şüpheli hakkında işlem yaptı.

​​​​​​​Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 73 bin 839 lira ceza verildi, 4 araca el konuldu.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladıDünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladı
PARTNER"Onların tartışmasına yetişemiyorum""Onların tartışmasına yetişemiyorum"
Van'da 647 öğrenci ücret ödemeden kurs ortamında üniversiteye hazırlanıyorVan'da 647 öğrenci ücret ödemeden kurs ortamında üniversiteye hazırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazartesi

İmsak
04:50
Sabah
06:11
Öğle
11:57
İkindi
15:02
Akşam
17:32
Yatsı
18:48

Van Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazartesi

Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Genç Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Akın Eczanesi
Edremit
Çiçek Eczanesi
Ercis
Muradiye Eczanesi
Muradiye
Büyük Eczanesi
Gevas
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.