YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün süreyle yasaklandı

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün süreyle yasaklandı

AA AA
03.04.2024 07:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 3 Nisan'dan geçerli, 17 Nisan da dahil olmak üzere 15 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının yasaklandığı belirtildi.

Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasakladığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel ya da toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, başta yukarıda belirtilen paylaşımlarda bahsedilen konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylemlere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıslar ve grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi hususunda Valilik makamınca karar alınmıştır."

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada da "Van Valiliğince, Van ili coğrafi sınırları içinde 3 Nisan tarihinden geçerli 17 Nisan tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süreyle tüm etkinlikler yasaklanmış ve bu etkinliklere katılımları engellemek amacıyla il dışından giriş çıkışlara izin verilmeyeceği belirtilmiştir. İlimizden Van ili ve ilçelerine seyahat edecek vatandaşlarımızın yasaklama kararına uygun hareket etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gümüşhane’de sol ön ayağı kopmuş ‘Topal Ayı’ görüntülendiGümüşhane’de sol ön ayağı kopmuş ‘Topal Ayı’ görüntülendi
Askerlik arkadaşlarının son buluşması: 2 ölü, 1 ağır yaralıAskerlik arkadaşlarının son buluşması: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Batman’da terör yandaşları Van’ı gerekçe göstererek taşkınlık çıkardıBatman’da terör yandaşları Van’ı gerekçe göstererek taşkınlık çıkardı
Anahtar Kelimeler:
Van Van Valiliği

Van Namaz Vakitleri 3 Nisan Çarşamba

İmsak
04:17
Sabah
05:41
Öğle
12:15
İkindi
15:49
Akşam
18:38
Yatsı
19:57
Van ECZANELER
Van ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.