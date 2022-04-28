YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak

28.04.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 29 Nisan'dan geçerli olmak üzere 15 gün süreyle gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerince yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Van ili coğrafi sınırları içerisinde 29 Nisan'dan geçerli 13 Mayıs da dahil olmak üzere 15 gün süreyle düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır."

Açıklamada ayrıca, kentte düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının belirtilen tarihlerde mülki idare amirinin iznine bağlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinema salonuna dönüştürülen atıl binanın ilk misafiri kırsaldaki çocuklar olduSinema salonuna dönüştürülen atıl binanın ilk misafiri kırsaldaki çocuklar oldu
Zonguldak'ta karaçatlak üzümü üretimi yaygınlaştırılacakZonguldak'ta karaçatlak üzümü üretimi yaygınlaştırılacak
İSTANBUL - SARIGÜL&#039;DEN BAKIRKÖY CEZAEVİ ÖNÜNDE AF ÇAĞRISIİSTANBUL - SARIGÜL'DEN BAKIRKÖY CEZAEVİ ÖNÜNDE AF ÇAĞRISI

Van Namaz Vakitleri 28 Nisan Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:07
Öğle
12:09
İkindi
15:55
Akşam
19:02
Yatsı
20:27

Van Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Perşembe

Akköprü Eczanesi
Ipekyolu
İkinisan Eczanesi
Ipekyolu
Onay Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Kışla Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Emin Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

100 kilo verdi! İşte yeni imajı

100 kilo verdi! İşte yeni imajı

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.