YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da gümrük kaçağı malzeme, uyuşturucu hap ve sikke ele geçirildi

Van’da gümrük kaçağı malzeme, uyuşturucu hap ve sikke ele geçirildi

21.11.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme, uyuşturucu hap ve sikke ele geçirildi.

Van’da gümrük kaçağı malzeme, uyuşturucu hap ve sikke ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “14-20 Kasım 2022 tarihleri arasında 5607 SKM bünyesinde yapılan çalışmalarda; bin 70 paket sigara, 942 adet cep telefonu, 705 adet cep telefonu aksesuarı (kulaklık, kablo, şarj aleti vb.), 2 bin 459 adet uyuşturucu hap, 188 adet tarihi eser (sikke) ele geçirilmiştir. 6136 SKM bünyesinde ise 46 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 8 olayda 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da geçen hafta kaçakçılık operasyonlarında 9 kişi yakalandıVan'da geçen hafta kaçakçılık operasyonlarında 9 kişi yakalandı
Kızılağaç’ta kaza: 1 yaralıKızılağaç’ta kaza: 1 yaralı
Eskişehir'de apartmanın 5'inci katından düşen kadın öldüEskişehir'de apartmanın 5'inci katından düşen kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

Van Namaz Vakitleri 21 Kasım Pazartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:47
Öğle
11:57
İkindi
14:34
Akşam
16:57
Yatsı
18:17

Van Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Pazartesi

Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Derman Eczanesi
Ipekyolu
Asya Eczanesi
Tusba
Akıllı Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.