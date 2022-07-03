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Van'da gümrük kaçağı sigara, botoks ilacı ve makaron ele geçirildi

03.07.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da gümrük kaçağı sigara, botoks ilacı ve makaron ele geçirildi

Van'da gümrük kaçağı sigara, botoks ilacı ve makaron ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ve Erciş ilçelerinde gümrük kaçağı 1185 botoks ilacı, 4 bin 500 paket sigara ve 540 bin makaron ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapanların deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çaldıran ve Erciş ilçelerinde bir araç ile iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 1185 botoks ilacı, 4 bin 500 paket sigara ve 2 bin 700 karton halinde 540 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Van'da gümrük kaçağı sigara, botoks ilacı ve makaron ele geçirildi

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