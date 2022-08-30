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Van'da hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

30.08.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Van'da "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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