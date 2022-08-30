Van'da hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Van'da "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



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