YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da harabe evde yaşayan aile sıcak yuvaya kavuştu

Van'da harabe evde yaşayan aile sıcak yuvaya kavuştu

VAN HABERLERİ  | 12.11.2020 14:26 | Son Güncelleme

Van'da harabe evde yaşayan aile sıcak yuvaya kavuştu

Van'ın Gürpınar ilçesinde harabe evde yaşayan Yılmaz ailesi, belediye tarafından yaptırılan yeni eve yerleştirildi.

Akpınar Mahallesi'nde damı ve kapısı olmayan evde zor şartlarda yaşamını sürdüren 10 nüfuslu ailenin durumunu öğrenen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, aileye yardımcı olmak için çalışma başlatılması talimatı verdi.

Bunun üzerine ailenin kışı bir yuvada geçirmesi için harekete geçen belediye ekipleri, eski evin yerine yenisini inşa etti.

Kısa sürede tamamlanan ev, Yılmaz ailesine teslim edildi.

Belediye Başkanı Tanış, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Sosyal projelerle devletin sıcak yüzünü ve şefkatini muhtaç ailelere hissettirmeye çalıştıklarını vurgulayan Tanış, şöyle konuştu:

"İhtiyaç sahibi ailelerimizin yüreklerine dokunan böyle çalışmaları yapmak bizlerin insanlık vazifesidir. Daha öncede ilçemizde yer alan birçok ihtiyaç sahibi ailemize ev inşa ettik. Bu, Ak Belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin görev ve sorumluluğudur. Bu görevimizi ifa etmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Görev sahamızda bulunan muhtaç ailelerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Yeni evin ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

Yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Zeytin Yılmaz ise "Daha önce evimiz yoktu. Şimdi yeni evimize girdik. Allah razı olsun. Siz bize yeni ev kurdunuz, Allah da sizi cennetine kabul etsin. Allah devlete zeval vermesin." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Van Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
05:14
Sabah
06:38
Öğle
11:56
İkindi
14:39
Akşam
17:03
Yatsı
18:22

Van Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.