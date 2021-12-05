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Van'da harabe evde yaşayan yaşlı kadına Kaymakamlık ve Kızılay sahip çıktı

05.12.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da harabe evde yaşayan yaşlı kadına Kaymakamlık ve Kızılay sahip çıktı

Van'ın Muradiye ilçesinde Kaymakamlık ve Türk Kızılay gönüllüleri, üstü brandayla kaplı tek odalı evde yaşayan yaşlı kadına 55 metrekarelik ev yaptırarak kışı daha sıcak bir yuvada geçirmesini sağladı.

Kaymakamlık ve Kızılay gönüllüleri, yaşamaya elverişsiz durumda olan evde hayata tutunan 66 yaşındaki Hanife Acar'a yeni bir ev yapılması için çalışma başlattı.

Gönderme Mahallesi'nde kadının eski evinin bulunduğu alanda inşaata başlayan Kızılay gönüllüleri, hayırseverlerin de desteğiyle kısa sürede evi tamamladı.

Eve yerleşen Acar, desteklerinden dolayı Kaymakamlık görevlilerine ve gönüllülere teşekkür etti.

Daha önce baraka gibi bir odada yaşadığını anlatan Acar, "Yardım çağrımı Kızılay duydu. Harabe durumdaki eski evimi yıkarak yenisini yaptılar. Önceki evim tek odalıydı. İçinde banyosu ve tuvaleti yoktu. Üstünü brandayla kapatmıştım. Yeni bir evim oldu. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay ise maddi durumu kötü olan Acar'a yeni ev yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mahalleye daha önce yaptığımız ziyarette tek başına yaşayan Hanife Acar'ın üstü brandayla kaplı, tek odalı harabe durumda olan evinin yaşamaya elverişsiz olduğunu gördük. Durumu içler acısıydı. Gönüllülerimizle birlikte eski evi yıktık. Kızılay gönüllüsü ustalarımız, Kaymakamımız ve hayırseverlerin desteğiyle yeni bir ev inşa ederek teyzemize teslim ettik. Evin yeni eşyalarını dizdik. Hep birlikte bu mutluluğa ortak olduk."

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