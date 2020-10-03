Van'da havadan yapılan Kovid-19 denetimleriyle vaka artışlarının artması önleniyor

NECAT HAZAR - Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artış hızı ve bulaşma oranının düşürülmesi için her alanda mücadele yürütülüyor.

Kentte geçen ay yaşanan vaka artışının önlenmesi amacıyla filyasyon ekiplerinin de sayıları artırıldı. Ev ev dolaşarak testi pozitif çıkan ve temaslı kişileri kontrol altında tutan ekiplere, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde belirlenen kuralların uygulanması için havadan ve karadan destek sağlıyor.

Polis helikopteri, drone ve motorize timlerle maske, sosyal mesafe denetimleri yapan ekipler, vatandaşları da uyararak vaka sayılarının artmasını engellemeye çalışıyor.

Otobüs durakları, pazar yerleri ve işlek caddeleri havadan kontrol eden ekipler, aldıkları görüntüleri anlık olarak kriz merkezine iletiyor, maske ve mesafe kurallarına uymayanları da yaptıkları anonslarla uyarıyor.

Kentin giriş ve çıkışları ile ana caddelerde yapılan şok uygulamalarda maske takmayan vatandaşları uyaran ekipler, ikinci kez maskesiz yakalanan kişilere cezai işlem uyguluyor.