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Van'da "İdlip Mazlumlarına Destek ve Şahadet Yürüyüşü"

VAN HABERLERİ  | 06.03.2020 15:31 | Son Güncelleme

Van'da "İdlip Mazlumlarına Destek ve Şahadet Yürüyüşü"

Van'da Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) öncülüğünde "İdlib Mazlumlarına Destek ve Şahadet Yürüyüşü" düzenlendi.

Cuma namazı sonrası Yukarı Norşin Camisi avlusunda bir araya gelen Vanlılar, İdlib'de gerçekleştirilen saldırıları protesto etti.

Vatandaşlar, daha sonra tekbir getirerek, "şehitler ölmez, vatan bölünmez, "Katil Esad İdlib'den defol" sloganları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Parkı'na kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan SDİ Dönem Sözcüsü Cevdet Arvas, Türk askerinin İdlib'de Türkiye sınırlarını ve mazlumları koruduğunu belirtti.

Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünyanın sessiz kaldığını ifade eden Arvas, Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarının pek çok ülkede karşılık görmediğini dile getirdi.

Türkiye'nin acımasız saldırının sahipleri olan Esed rejimine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini vurgulayan Arvas, şunları kaydetti:

"Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri katil Rusya'dan aldıkları destek ile yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi ve rejim karşıtı muhalifleri kalleşçe pusuya düşürdü. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan bu rejim ve destekçilerine karşı sessiz kalmamız beklenemez. Dini, tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur."

Şehitler için dua edilen yürüyüşe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez İdlip Mehmet Emin Bilmez Van Yürüyüş

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