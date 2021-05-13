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Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

13.05.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 7 kişi, ambulansla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.

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