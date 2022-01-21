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Van'da iki hasta karla kaplı yolları aşan ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

21.01.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da iki hasta karla kaplı yolları aşan ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın ile bel fıtığı ağrısı çeken hasta, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin 8 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, ilçeye bağlı Ortanca Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan 29 yaşındaki Gülav Oğul ile bel fıtığı ağrıları çeken 34 yaşındaki Recep Canbaz'ı hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Hastayı almaya giden sağlık ekipleri, yoğun tipi ve kardan dolayı mahalleye ulaşamayınca bölgeye Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ile UMKE ekibi sevk edildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 27 dereceyi gösterdiği saatlerde ekipler, tipi ve fırtınaya rağmen 8 saatlik çalışmanın ardından hastalara ulaştı.

İlk tedavileri yapılan hastalar daha sonra güvenli bölgede bekleyen ambulansa ulaştırıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

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