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Van’da ‘İnfaz Kanunu’yla bin hükümlünün tahliyesi bekleniliyor

VAN HABERLERİ  | 14.04.2020 17:06 | Son Güncelleme

Korona virüsü salgını nedeniyle TBMM’de kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilen ‘İnfaz Kanunu’ kapsamında Van’da bin hükümlünün tahliyesi bekleniliyor.Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilmesinin ardından heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Korona virüsü salgını nedeniyle TBMM’de kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilen ‘İnfaz Kanunu’ kapsamında Van’da bin hükümlünün tahliyesi bekleniliyor.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilmesinin ardından heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her an onaylanması beklenen yasayla birlikte Türkiye’deki cezaevlerinden de tahliyeler başlayacak. Yasa kapsamında Van’daki bin hükümlünün tahliyesi beklenilirken, hükümlü ailelerinin korona virüsü tedbirleri kapsamında cezaevlerinin önüne gelmemesi istenildi. Hükümlülerin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca tahsis edilecek araçlarla ailelerine teslim edileceği öğrenilirken, yine korona virüs tedbirleri kapsamında medyanın görüntü almamasının uygun olacağı bildirildi.

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