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Van'da internetten satışa sunulan tarihi objelere el konuldu

27.09.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da internetten satışa sunulan tarihi objelere el konuldu

Van'da bir alışveriş sitesinde satışa sunulan tarihi objelere el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin siber suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, bir alışveriş sitesinde taşınır kültür varlığı satışına ilişkin ilanı tespit eden ekipler, şüpheli Y.E'nin yaşadığı evde arama yaptı.

Aramada, sikke görünümlü metal obje, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 metal obje ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı, ele geçirilen objelere ve tabancaya el konuldu.

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