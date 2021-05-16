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Van'da kaçak avlanan 1 ton canlı inci kefali suya bırakıldı

16.05.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da kaçak avlanan 1 ton canlı inci kefali suya bırakıldı

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanılan 1 ton canlı inci kefali suya geri bırakıldı.

Her yıl, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, jandarma ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, balık göçünün yoğun yaşandığı Deli Çay da kaçak avlanan 1 ton canlı inci kefali ele geçirildi.

Balıkları tekrar suya bırakan ekipler, ele geçirilen 4 serpme ağ ile av malzemelerine el koydu, balıkların suda ilerlemesini engelleyen çöpleri de temizledi.

İl Tarım ve Orman Şube Müdürü Muhammet Demir, balıkların üreme döneminde korunmasına yönelik denetimlerin hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi.

Av yasağının başladığı 15 Nisan'dan bu yana yaptıkları denetimlerde 4 tonu canlı olmak üzere 14 ton balık ele geçirdiklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Balıkların yanı sıra şu ana kadar 70 ağ malzemesi ile 3 bin 500 metre ağ ele geçirilirdi. Bu süreçte 17 kişiye 38 bin 365 lira idari para cezası kesildi. Ekiplerimizle akar suların içinde unutulan hayalet ağları topladık. Balıklar bu ağlara takılıp ilerleyemiyor ve telef oluyor."

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