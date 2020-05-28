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Van'da kaçak avlanan 15 ton inci kefali ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 28.05.2020 09:37 | Son Güncelleme

Van'da kaçak avlanan 15 ton inci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 15 ton inci kefali ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Yalındüz Mahallesi'ndeki Bendimahi Çayı çevresinde devriye gezen ekipler, 140 çuval içinde kaçak avlanmış 15 ton balık ve 4,5 metre uzunluğunda sac tekne buldu.

İnci kefallerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Öte yandan, ele geçirilen 500 kilogram canlı inci kefali de ekiplerce suya bırakıldı.

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