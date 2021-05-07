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Van'da kaçak avlanılan inci kefalleri suya geri bırakıldı

07.05.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da kaçak avlanılan inci kefalleri suya geri bırakıldı

Van'da kaçak avlanılan inci kefalleri, polisler tarafından suya geri salındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda göl çevresinde devriye görevi yürüten ekipler, E.E, A.B. ve E.E'nin kaçak avcılık yaptığını tespit etti.

Bu kişilere cezai işlem uygulayan ekipler, avlanmada kullanılan malzemelere el koydu, balıkları da suya bıraktı.

Van'da kaçak avlanılan inci kefalleri suya geri bırakıldı

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