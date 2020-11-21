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Van’da ‘Kadına Şiddete Hayır’ temalı el emeği sergisi

VAN HABERLERİ  | 21.11.2020 17:01 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ‘25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ etkinlikleri kapsamında el emeği sergisi açtı.’25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ dolayısıyla kentte, Van Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ‘25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ etkinlikleri kapsamında el emeği sergisi açtı.
’25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ dolayısıyla kentte, Van Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Van AVM’de el emeği sergisi açıldı. Serginin açılışını Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez yaptı. Sergiyle ilgili Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek’ten bilgi alan Meral Bilmez, sergi alanını gezerek sergilenen ürünleri inceledi. Sergiye katılan kadınlar ve çocuklarla da yakından ilgilenen Meral Bilmez’e bir tablo hediye edildi.
Bugün ve yarın açık kalacak olan sergi vatandaşlardan da yoğun ilgi görürken, sergide birbirinden farklı tablolar, ahşap ve seramik ürünler ile el emeği göz nuru dikiş-nakış ürünleri yer alıyor.
Ayrıca sergi alanını gezen vatandaşlara bez çanta ve bileklik hediye ediliyor.

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