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Van’da ‘kaldırım işgali’ denetimi

VAN HABERLERİ  | 21.10.2020 10:09 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerde kaldırım ve yolları işgal edenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaldırımları işgal ederek yaya ve araç trafiğini tehlikeye atan esnaf ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerde kaldırım ve yolları işgal edenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaldırımları işgal ederek yaya ve araç trafiğini tehlikeye atan esnaf ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda belediyenin sorumluluk alanında bulunan Cumhuriyet, Maraş, İki Nisan ve Zübeyde Hanım caddelerinde denetim yapıldı. Denetimlerde kaldırım ve yolları işgal eden vatandaşlar tek tek uyarılırken, uyarılara aldırış etmeyenlere ise cezai işlem uygulandı.
Yayaların rahat ve güvenli hareket etmesi için kaldırımların işgal edilmemesi gerektiğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, işgaller tamamen son buluncaya kadar denetimlerin devam edeceğini söyledi.

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