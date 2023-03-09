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Van’da kanser hastalarının yüzde 60’ında iyileşme sağlanıyor

09.03.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Radyasyon Onkolojisi Ünitesinde kanser tedavisi gören hastaların yaklaşık yüzde 60’ı sağlığına kavuşuyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bünyesindeki Radyasyon Onkolojisi Ünitesi ile kanser hastalarına sağlık hizmeti sunuyor. 2016 yılından bu yana radyoterapi tedavisiyle kanser hastalarına şifa dağıtmaya devam eden Radyasyon Onkolojisi Ünitesi, bu sayede hastaların dışarıya sevkinin de önüne geçti.

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Cezmi Meral, Sağlık Bakanlığının direktifleri istikametinde 2016 yılında Radyasyon Onkolojisi Ünitesinin kurulduğunu hatırlattı. Merkezin çevre illerle birlikte yaklaşık 3 milyon vatandaşa hizmet verdiğini ifade eden Başhekim Yardımcısı Meral, “Hastalar buraya radyoterapi için gelmektedir. Merkez kurulmadan önce hastalar il dışına gitmekteydi. Merkezimizde 2 radyasyon onkoloji uzmanı, bir sağlık fizikçisi, 8 sağlık teknikeri, bir hemşire, iki tıbbi sekreter ve temizlik personelleri görev yapmaktadır. Hastaların aynı gün muayeneleri yapılmakta ve planlama yapıldıktan sonra tedavilerine başlanmaktadır” dedi.

“YILDA 500 HASTAYA RADYOTERAPİ HİZMETİNİ SUNMAKTAYIZ”

Radyasyon Onkoloji Sorumlusu Uzman Dr. Ertuğrul Şentürk ise günlük 30 hastaya hizmet verdiklerini belirterek, “Kapasitemiz yaklaşık 45 hastadır. Yılda da yaklaşık 500 yeni hastaya radyoterapi hizmetini sunmaktayız. Radyoterapi ihtiyacı olan hastaların yüzde 90’ına kliniğimizde cevap verebilmekteyiz. Hastalar bize randevusuz şekilde başvurmaktadır. Aynı gün çekim ve simülasyon işlemlerini halletmekteyiz ve ortalama 2-3 günde radyoterapilerine başlamaktayız. Hastalarımızın yaklaşık yüzde 70’i ‘küratif’ denilen kurtarılabilir hastalardan oluşmaktadır. Hastalarımızın yüzde 60’ında iyileşme sağlanıyor. Kalan diğer hasta grubumuzda da yüzde 30’unda hastalık şikayetlerini azaltacak radyoterapileri uygulamakta ve yaşam sürelerine katkı sağlamaktayız. Diğer onkoloji bölümlerimiz olan tıbbi ve cerrahi onkoloji bölümleriyle beraber yüksek koordinasyon içerisinde hastalarımıza en iyi hizmeti sunmaktayız” diye konuştu.

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