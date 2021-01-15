Van’da Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılması için dua edildi

Van Ticaret Odası Yönetim (Van TSO) Kurulu üyeleri, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın korona virüs tedbirleriyle yeniden açılması için duaya çıktı.

Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıl kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı’nın yedinden açılması için bir program organize edildi. Van TSO Yönetim Kurulunca düzenlenen toplantıya iş dünyasının temsilcileri katıldı. Van TSO M.Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, odanın bir yatırımcı kuruluş olmadığını, bir lobi kuruluğu olduğunu belirtti. Temsil ettikleri hedef kitlenin ve üyelerin menfaatlerini korumakla görevli olduklarını ifade eden Başkan Takva, “Bu yüzen biz bu tür organizasyonları kamuoyu nezdinde karar vericilere iletme gibi bir görevimiz var. Dolayısıyla bugün sizlerin de teveccühüyle şehrimizi ekonomik olarak doğrudan ilgilendiren bir meseleyi paylaşmak istedik. Türkiye’deki kapı standartları seviyesinde doğuya açılan kapısının açılması için de bir birliktelik için buradayız” dedi.